Após o anúncio de um primeiro caso "plausível" na semana passada, as autoridades holandesas consideraram na segunda-feira como "muito provável" que um segundo funcionário de uma herdade produtora de visons tenha contraído o vírus causador da COVID-19 após ter estado em contacto com esses mamíferos.

À agência de notícias France-Presse, a OMS observou que entrou em contacto com investigadores holandeses que investigam essas infeções, enfatizando que "até agora pode haver pelo menos três casos".

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

"Esses seriam os primeiros casos conhecidos de transmissão de animais para humanos", afirmou a organização numa mensagem de e-mail enviada à AFP.

"Mas continuamos a recolher e examinar outros dados para determinar se animais, incluindo animais de estimação, podem espalhar a doença", acrescentou a mesma fonte.

Criações encerradas

No final de abril, as autoridades encerraram duas criações de visons no sul da Holanda depois de descobrirem que havia animais infetados com o coronavírus SARS-CoV-2. Os cientistas compararam o código genético do vírus encontrado nos visons com o de um paciente e criaram a "árvore genealógica" para rastrear a mutação, explicou a ministra da Agricultura holandesa, Carola Schouten, numa carta enviada ao Parlamento.

Os resultados levaram à conclusão de que "é possível que um dos funcionários tenha sido contaminado pelos visons", segundo Schouten.

A ministra minimizou o medo de que haja outros casos de contágio de animal para homem e explicou que as amostras de ar e partículas de poeira analisadas fora dos locais onde os visons são mantidos não continham traços do vírus.

O governo, no entanto, adotou novas medidas e proibiu, por exemplo, visitas a quintas onde houve casos de contaminação. O governo também vai obrigar que se façam testes de diagnóstico em todas as criações de visons do país, onde a COVID-19 matou quase 6 mil pessoas e contaminou cerca de 45 mil.

A criação de visons para a comercialização de peles é um tema polémico na Holanda. Em 2016, a instância judicial mais importante do país ordenou o encerramento desta indústria até 2024.

A pandemia de COVID-19 já provocou quase 350.000 mortes em todo mundo desde o seu surgimento, em dezembro, em Wuhan, no centro da China.

Os trabalhos dos investigadores do Instituto de Virologia de Wuhan mostraram que a sequência genómica do novo coronavírus é 80% semelhante ao da SARS, que causou uma epidemia anterior em 2002-2003, e 96% ao de outro coronavírus presente em morcegos.

Morcegos, a fonte primária da doença?