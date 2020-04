De acordo com a autarquia, o programa “Máscaras Acessíveis” visa dotar todos os cidadãos dos meios de proteção contra o coronavírus, quebrar os movimentos especulativos que levaram estes equipamentos a ser transacionados muito acima do seu valor de mercado e capacitar as IPSS de recursos financeiros, aproximando os cidadãos destas instituições.

Os cidadãos devem dirigir-se a uma das 17 IPSS que fazem parte deste programa. Os endereços podem ser encontrados na página da Câmara Municipal de Cascais na internet e devem ser escolhidas as instituições mais próximas das suas áreas de residência, para evitar grandes movimentos fora de casa.

Os maiores de 65 anos e grupos de risco podem fazer-se representar por um familiar, vizinho ou alguém que lhe seja próximo, que deverá sempre apresentar a sua identificação e a do comprador.

Os maiores de 65 anos podem igualmente recorrer aos voluntários e à “Linha Sénior” da Câmara de Cascais.

O horário para a compra das máscaras nas instituições será entre as 09:00 e as 17:00.

Para que a utilização das máscaras seja a correta, estas terão as instruções de uso na embalagem.

Acabada esta primeira fase de distribuição, “forçosamente restritiva”, a Câmara promete mais esforços para que mais máscaras cheguem aos cidadãos antes do levantamento do estado de emergência.

Portugal, em estado de emergência até 17 de abril e onde o primeiro caso foi confirmado em 02 de março, está na terceira e mais grave fase de resposta à doença (fase de mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Os mais recentes dados oficiais, de terça-feira, indicam que Portugal regista 567 mortos associados à covid-19 e 17.448 pessoas infetadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em todo o mundo.

Dos casos de infeção, cerca de 413.500 são considerados curados.