Desde o final de fevereiro, quando foi anunciada a primeira infeção pelo novo coronavírus no país, o Brasil acumula 2.159.654 casos e 81.487 óbitos associados à covid-19.

O Governo brasileiro adiantou que 1.465.970 pessoas já foram consideradas recuperadas da doença e outras 612.197 estão sob acompanhamento.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, infetado pelo novo coronavírus, declarou que aguarda o resultado de um novo exame para saber se ainda está infetado ou se já está curado e pode deixar o isolamento social.

No final da tarde, o chefe de Estado saiu da sua residência oficial em Brasília, o Palácio do Alvorada, para conversar com um pequeno grupo de apoiantes e fez uma transmissão ao vivo na rede social Facebook.