Com esse novo lote, que chegou ao Aeroporto de Viracopos (São Paulo) na noite de quarta-feira, o total de doses da Pfizer/BioNTech recebidas pelo Brasil supera os 3,4 milhões.

“No próximo mês, a previsão é de que mais 12 milhões de doses da Pfizer sejam entregues ao Ministério da Saúde, para ampliar a campanha nacional de vacinação”, indicou a tutela na rede social Twitter.

A chegada das vacinas faz parte do acordo firmado entre o consórcio e o Brasil em março deste ano, que visa disponibilizar ao país 100 milhões de doses do fármaco até ao final do terceiro trimestre de 2021.

Até ao final do ano, os laboratórios irão fornecer um total de 200 milhões de doses do antídoto ao Brasil para o combate à pandemia.

O Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19 avança a um ritmo lento no Brasil, devido à escassez de vacinas no país.

No total, apenas 10,13% da população brasileira recebeu a dosagem completa da vacinação.

O atraso na vacinação por falta de doses disponíveis deixou em alerta os especialistas, que preveem a chegada de uma terceira vaga da pandemia, numa altura em que o país ainda não conseguiu sair da segunda.

O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, totaliza 454.429 óbitos e 16.274.695 infeções pelo novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.487.457 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.