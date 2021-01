A decisão, anunciada hoje, foi tomada na segunda-feira numa reunião por videoconferência do grupo de trabalho metropolitano da Educação, constituído por vereadores e dirigentes dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e pelo secretário metropolitano João Pedro Domingues, na qual analisaram a forma como o presente ano letivo está a decorrer.

Numa nota, a AML realçou que o balanço geral é positivo, mas “subsistem um conjunto de questões essenciais ao bom funcionamento do sistema educativo na Área Metropolitana de Lisboa que carecem de resposta, e cujo impacto está a ser agravado no segundo período, com a presente situação pandémica que o país atravessa”.

Por isso, decidiram enviar um ofício ao ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, com um pedido de esclarecimento urgente sobre questões como a testagem à covid-19 nas escolas devido à “inexistência de informação sobre o âmbito e calendarização” da prevista testagem à comunidade educativa.

Uma campanha de testagem através de testes de antigénio foi hoje iniciada em escolas com ensino secundário públicas e privadas dos concelhos em risco de contágio extremamente elevados, de acordo com uma nota conjunta dos ministérios da Saúde e da Educação.

Por outro lado, os autarcas salientaram “a falta de resposta na colocação de auxiliares de ação educativa para crianças com necessidades educativas especiais, que cubram todas as necessidades detetadas”.

Os responsáveis querem ainda uma “clarificação de como se irá proceder à entrega de equipamentos informáticos aos alunos”, salientando “a necessidade de os equipamentos estarem equipados com programas adequados para a sua utilização no contexto de ensino”.

Na reunião, os autarcas salientaram também que está a ser feito um “conjunto muito diversificado de trabalho nesta área” pelos municípios, com realce para “a elaboração de planos de contingência nas escolas, em articulação com os serviços de proteção civil e entidades locais de saúde, e para a complexidade na gestão dos assistentes operacionais, num contexto de um elevado número de contágios”.

Além da articulação entre a comunidade educativa e as entidades de saúde, foram também sublinhadas as ações de limpeza e desinfeção desenvolvidas nas escolas, a aquisição de equipamentos de proteção individual, o desenvolvimento de ações de sensibilização de higiene e segurança para o pessoal não docente e a compra de aquecimentos para as escolas.

Fazem parte da AML os municípios de Almada, Alcochete, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Oeiras, Odivelas, Palmela, Mafra, Moita, Montijo, Seixal, Sintra, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira.

Portugal registou hoje 219 mortes relacionadas com a covid-19 e 14.647 novos casos de infeção com o novo coronavírus, os valores mais elevados desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).