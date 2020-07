“Dezanove milhões de euros é, portanto, muito significativo”, disse Carlos Santos, durante o ‘webinar’ “A gestão hospitalar no tempo com a COVID-19″, promovido pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM).

O novo dirigente, que iniciou funções na sexta-feira, referiu que o CHUC tem um “controlo sobre o aumento de encargos durante estes quatro meses diretamente relacionados com a doença″.

Respondendo ao moderador Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Carlos Santos frisou que os custos hospitalares “vão aumentar, porque há um conjunto de encargos adicionais aos quais tem de se fazer face que não se faziam em situação fora de pandemia”.

“Não é possível manter os mesmos níveis de produção com a ameaça com que estamos a trabalhar e com estes recursos”, sublinhou o presidente do CHUC, salientando que “tudo aquilo que se faz é com maior lentidão e com esforço maior entre cada ato”.

No debate, que juntou também os presidentes do Centro Hospitalar de Leiria e do Hospital Distrital da Figueira da Foz, Carlos Santos disse que vale a pena apostar na autonomia das unidades hospitalares, porque se sabe que “elas respondem”.