Em declarações à agência Lusa, o presidente da Apfisio afirmou que “o confinamento domiciliário é uma medida preventiva crítica para proteger as pessoas idosas da infeção por coronavírus, mas implica uma redução acentuada dos níveis de atividade física e aumento da adoção de comportamentos sedentários, o que pode conduzir à redução da mobilidade e capacidade funcional, com consequente aumento do risco de desenvolvimento de fragilidade”.

Também favorece o surgimento de doenças associadas como obesidade, aumento da pressão arterial, agravamento do nível da glicose, e problemas psicossociais como ansiedade e depressão, disse Adérito Seixas.

Tendo em conta todas as consequências negativas do isolamento e a importância da fisioterapia no “processo de devolver a funcionalidade a estas pessoas, é clara a necessidade de reforço de recursos humanos de fisioterapia” nos hospitais, nos centros de saúde, mas também nas entidades privadas e em contexto comunitário para se “poder dar resposta” às necessidades, afirmou.

Uma resposta que, no seu entender, não está a ser dada neste momento, apesar de os fisioterapeutas continuarem a fazer o seu trabalho nos hospitais e nos cuidados de saúde primários.

Além dos cuidados de saúde que estão a ser prestados é necessário pensar “na capacidade de atuação em pessoas que até estão saudáveis, mas que estão em risco de vir a desenvolver problemas”.