Quanto ao reinicio da atividade assistencial em saúde, e para recuperar o número de exames complementares de diagnóstico e cirurgias que não se realizaram no Sistema Nacional de Saúde (SNS), Ricardo Mexia afirmou que o plano é da responsabilidade da tutela, que "terá de ponderar que recursos vai colocar em campo perante o atual e futuro impacto da pandemia na área da saúde".

“É difícil desmultiplicar parcos recursos humanos para conseguir agora dar essa oferta paralela, porque tendencialmente os profissionais que lidam com doentes com patologias respiratórias, potencialmente com covid-19, devem deixar de atender e tratar doentes das outras áreas nas urgências dos hospitais”, declarou.

Para Ricardo Mexia, não há qualquer dúvida que vai haver outra pandemia, é “só uma questão de tempo” e é necessário delinear estratégias robustas.

“A resposta fora a COVID-19 ficou prejudicada. Vai haver uma próxima pandemia e era bom que aprendêssemos com os erros e melhorássemos e ampliássemos as boas práticas. Só através dessa análise podemos estar mais bem preparados”, sustentou.

Portugal contabiliza 1.184 mortos associados à COVID-19 em 28.319 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade, devido à pandemia. Esta fase prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

