Fonte oficial do gabinete de António Costa adiantou aos jornalistas que no final da reunião do Conselho de Ministros, que decorria desde hoje de manhã no Palácio da Ajuda, o primeiro-ministro foi diretamente para o Palácio de Belém, informação confirmada à agência Lusa pela Presidência da República.

António Costa vai assim apresentar a Marcelo Rebelo de Sousa as medidas de reabertura aprovadas pelo Conselho de Ministros, estando prevista para esta tarde uma conferência de imprensa na qual o primeiro-ministro vai anunciar ao país estas decisões.

O jantar que estava previsto para quarta-feira à noite entre Costa e Marcelo acabou por não se realizar.