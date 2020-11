Dos novos casos, 110 foram notificados em Luanda, 25 em Benguela, seis no Cunene, cinco no Moxico, com idades entre 2 e 70 anos, sendo 102 pessoas de sexo masculino e 44 do sexo feminino.

Dois angolanos, de 55 e 70 anos, morreram em Luanda, devido à doença.

Outras 156 pessoas foram consideradas recuperadas da doença, adiantou o secretário de Estado durante o habitual balanço diário.

No total, foram já notificados 14.413 casos de covid-19 em Angola, dos quais 336 óbitos, 7.273 dados como recuperados e 6.804 ativos, incluindo cinco casos em estado crítico e oito graves.

Foram processadas 211.506 amostras até à data, das quais 3.378 nas últimas 24 horas, com uma taxa diária de positividade de 4,3% e uma taxa cumulativa de 6,8%.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.824 em Portugal.

Em África, há 49.101 mortos confirmados em mais de dois milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 336 óbitos e 14.413 casos, seguindo-se Moçambique (123 mortos e 14.981 casos), Cabo Verde (104 mortos e 10.152 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.121 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.421 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 974 casos).