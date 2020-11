Dos novos casos, 50 foram notificados em Luanda, 32 em Malanje, 12 no Cuanza Norte e 4 no Cunene, com idades entre um e 83 anos.

A doença foi diagnosticada em 47 pessoas de sexo masculino e 51 do sexo feminino.

Quatro pessoas morreram devido à covid-19, dois homens e duas mulheres, de nacionalidade angolana com 44, 64, 64 e 66 anos.

Outras 252, com idades entre 1 e 76 anos, recuperaram nas últimas 24 horas.

No total, foram já notificados 12.433 casos de covid-19 em Angola, dos quais 307 óbitos, 5.899 recuperados e 6.227 ativos, incluindo 9 casos críticos e 25 graves.

Foram processadas 174.837 amostras até à data, das quais 1.736 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.251.980 mortos em mais de 50 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 44.471 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Em África, há 44.849 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 307 óbitos e 12.433 casos, seguindo-se Cabo Verde (100 mortos e 9.291 casos), Moçambique (99 mortos e 13.577 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.092 casos), Guiné-Bissau (42 mortos e 2.414 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 960 casos).