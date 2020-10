As autoridades de saúde da Alemanha registaram 2.503 novas infeções nas últimas 24 horas.

No sábado passado, os números atingiram um novo máximo, com 2.507 casos desde o final de abril.

O número total de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 291.722, com 9.500 mortes, mais doze nas últimas 24 horas.

Cerca de 257.900 pessoas já superaram a doença e o número de casos ativos da doença no país é de 24.300.

O pico de infeções foi registado entre o final de março e o início de abril, com mais de 6.000 novas infeções diárias. Os números começaram a cair e a partir do final de julho aumentaram novamente.

O número de novas infeções também depende do número de exames realizados, que em abril foi notavelmente menor.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.971 pessoas dos 75.542 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.