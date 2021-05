Assim, a incidência acumulada em sete dias caiu, no conjunto da Alemanha, até 115,4 novos contágios por cada 100 mil habitantes, com 119,1 na segunda-feira e 141,4 na semana passada.

O fator semanal de reprodução (R) está em 0,88, o que implica que cada 100 infetados contagiam, em média, 88 pessoas.

Na Alemanha morreram 85.112 pessoas de covid-19 tendo-se registado 3.533.367 casos positivos desde o início da crise sanitária.

Os dados do RKI indicam que 3.196.900 pessoas conseguiram recuperar da doença e que existem atualmente 251.300 casos ativos no país.

Nas últimas 24 horas, receberam tratamento nas unidades de cuidados intensivos 442 novos doentes e 151 pessoas que estavam internadas morreram de covid-19.

Até domingo, 7.813.381 pessoas foram vacinadas com as duas doses do composto contra o SARS CoV-2 (9,4% da população) e 27.286.227 (32,8%) a primeira dose.