O número de mortes no último dia foi contudo inferior aos 534 óbitos atribuídos a covid-19 nas 24 horas antes, de acordo com as autoridades de saúde.

A Alemanha tem uma incidência acumulada em sete dias de 61,7 novos casos por 100.000 habitantes (contra os 59,3 de quarta-feira) e as novas infeções totalizaram 51.279 numa semana.

O fator de reprodução semanal é de 0,98, o que significa que a cada 100 infetados contagia uma média de 98 outras pessoas.

O número de positivos desde que o primeiro contágio foi anunciado no país, em 27 de janeiro de 2020, totalizou 2.414.687 casos, dos quais cerca de 2.226.500 são pacientes considerados recuperados, e o número de mortes pela covid-19 subiu para 69.125. Atualmente, o país tem 119.000 casos ativos.

Na quarta-feira, as unidades de cuidados intensivos registavam 2.955 pacientes (82 a menos em um dia), dos quais 1.744 (23 a menos em relação à terça-feira) precisam de ventilação assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar do Departamento Alemão de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

Em um dia, 297 novas admissões de pacientes com covid-19 foram registadas nos cuidados intensivos e 379 deixaram estas mesmas unidades, das quais 26% (97) correspondem a óbitos, especificou o RKI.

Desde 26 de dezembro, o número de pessoas que já recebeu pelo menos a primeira dose de qualquer uma das três vacinas disponíveis contra a covid-19 na Alemanha aumentou para 3.518.294 (4,2%), enquanto 1.854.928 pessoas (2,2%) já foram imunizadas com a segunda dose.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.136 pessoas dos 800.586 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.