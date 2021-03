A incidência semanal situou-se em 129,7 contágios por 100.000 habitantes em relação aos 124,9 de sábado e aos 103,9 de há uma semana.

A tendência de subida dos números de contágios levou a que na última reunião da chanceler Angela Merkel com os primeiros-ministros dos 16 estados federados tenha sido decidido prolongar uma série de restrições até 18 de abril.

Além disso, no plano regional e local foram tomadas outras medidas restritivas tendo em conta a incidência em cada distrito.

Até ao momento foram vacinadas com a primeira dose 8.595.379 pessoas, o que representa 10,34% da população, e já com as duas doses estão vacinadas 3.768.060 pessoas, ou seja, 4,53% da população.

Desde o início da pandemia, registaram-se 2.777.735 casos confirmados pelo novo coronavírus na Alemanha, 76.544 mortes com causas relacionadas com a doença, estimando-se que 2.484.405 tenham recuperado.

Os casos ativos estão calculados em 216.786, representando 260,7 casos por 100.000 habitantes.

O presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, advertiu que a terceira vaga da pandemia será mais dura do que as duas primeiras, em parte devido à presença crescente da variante britânica B.1.1.7 que é mais contagiosa e agressiva.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.768.431 mortos no mundo, resultantes de mais de 126 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.