A propósito da chegada hoje ao Porto do Funchal do navio Lobo Marinho (que faz transporte de passageiros entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo), depois de um mês de revisão em doca seca no continente, o líder do executivo madeirense lembrou a resolução do Governo que estabelece que “os passageiros que desembarquem no aeroporto e porto do Porto Santo devem ser portadores de teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado no período máximo de 72 horas anteriores ao desembarque”.

Em alternativa, é referido no diploma, os viajantes podem “realizar com recolha de amostras biológicas à chegada”, permanecendo em isolamento profilático, no respetivo domicílio ou no estabelecimento hoteleiro onde se encontre hospedado, até à obtenção de resultado negativo do teste.

Do mesmo modo, "todos os residentes na Ilha do Porto Santo que se desloquem para a ilha da Madeira, por um período até sete dias, efetuam teste PCR de despiste da infeção por SARS-CoV-2 no quinto dia após o desembarque, garantindo o seu isolamento profilático desde o regresso até à obtenção de resultado negativo do referido teste".

Miguel Albuquerque, que falava aos jornalistas à margem de uma visita a uma empresa que desenvolve atividade no âmbito da construção, reabilitação, restauro e manutenção do património, em Santa Cruz, foi ainda confrontado com uma notícia do Diário de Notícias da Madeira sobre a revisão da Lei das Finanças Regionais.

Segundo o jornal, o presidente do Governo Regional e líder do PSD/Madeira e o presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, acertaram a criação de uma estrutura de missão para a revisão da Lei das Finanças Regionais.

Questionado sobre esta notícia, Miguel Albuquerque disse estar aberto a esta solução de trabalho, salientando que o trabalho deve ser "discreto, sereno, construtivo, fora dos holofotes partidários e dissociado de lideranças partidárias e feito por personalidades de relevo".

