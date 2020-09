O acesso dos países africanos às vacinas contra o novo coronavírus foi o tema da conferência de imprensa virtual da OMS África que hoje contou com a participação do vice-ministro da Saúde e Bem-Estar Social da Guiné Equatorial, Hon Mitoha Ondo’O Ayekaba.

Participaram igualmente o diretor da área de programas, imunização e desenvolvimento de vacinas na OMS África, Richard Mihigo, e o chefe executivo da Coligação para a Inovação na Preparação para Epidemias (CEPI), Richard Hatchett.

Segundo a OMS África, todos os 54 países do continente manifestaram interesse na COVAX, um mecanismo codirigido pela GAVI (Aliança para as Vacinas), a CEPI e a OMS, que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento e o fabrico de vacinas contra a COVID-19 e garantir um acesso justo e equitativo para todos os países do mundo.

“Os parceiros estão a trabalhar com os governos e fabricantes para obterem doses de vacinas suficientes para proteger as populações mais vulneráveis do continente”, segundo a organização.