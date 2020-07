Joanesburgo é a cidade mais afetada, com 22 mil casos. A província de Gauteng, que inclui a capital, Pretória, é responsável por quase 30% das infeções no país.

Com 168 mil contágios desde o início da pandemia, a África do Sul é o país com mais casos no continente africano.

O país contabilizou um total de 2.844 mortes devido à covid-19, com 95 óbitos só na quinta-feira.

Apesar de ter o sistema de saúde mais bem equipado da África Subsariana, a propagação da doença está a levar alguns hospitais ao limite, sobretudo na província de Gauteng, com mais de dois mil profissionais de saúde infetados em todo o país, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

Em África, há 10.390 mortos confirmados em mais de 420 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.