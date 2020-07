A África do Sul já ultrapassou as 3.000 mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus, responsável pela doença covid-19, segundo a agência de notícias AP.

Os casos confirmados continuam a aumentar na província de Gauteng, num lar de Joanesburgo e na capital, Pretória, que conta agora com quase um terço do total de casos registados no país.

As autoridades locais, citadas pela AP, apontam que as camas nos hospitais públicos estão cada vez mais ocupadas e as enfermeiras expressaram alarme com a situação.