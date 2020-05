Nos últimos 10 dias, porém, nações como África do Sul, Nigéria, Gana, Senegal, Quénia, Uganda, Ruanda, Botsuana, República Democrática do Congo e Djibuti começaram a levantar algumas restrições.

“O confinamento nacional não pode ser mantido indefinidamente. As pessoas precisam de comer, para ganhar a vida, e as empresas devem poder produzir e comercializar”, argumentou o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que, em março, decretou um duro confinamento no país com o maior número de infeções no continente (mais de 11.300).

É um equilíbrio difícil entre combater a pandemia e amortecer o seu impacto económico devastador sobre milhões de africanos que “dependem de um trabalho diário para sobreviver”, como disse hoje a médica nigeriana Adaora Okoli, citada pela agência Efe.

“Sem medidas governamentais de mitigação, muitas pessoas prefeririam morrer de covid-19 do que de fome. É uma situação perigosa”, disse Okoli, que se tornou o rosto da luta da Nigéria contra o Ébola em 2014, quando foi infetada pela doença e agora trabalha como médica residente na Universidade de Tulane, nos EUA.

A Comissão Económica para África das Nações Unidas (UNECA) indica no seu último relatório que um confinamento total de um mês em África custaria ao continente 2,5% do seu Produto Interno Bruto (PIB) anual, o equivalente a cerca de 65,7 mil milhões de dólares.

Mas “a resposta ao vírus é uma maratona, não um ‘sprint'”, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) da União Africana, que alertaram contra a precipitação e defenderam uma reabertura “equilibrada” para evitar qualquer recrudescimento da epidemia.

A atenuação das restrições acarreta riscos, como demonstra o exemplo do Gana, cujo Presidente, Nana Akufo-Addo, prometeu não “baixar a guarda”, facilitando o confinamento em cidades como a capital Acra e Kimasi, no mês passado.

No entanto, Akufo-Addo anunciou no domingo que um trabalhador de uma fábrica de transformação de peixe na cidade costeira de Tema, perto de Acra, infetou 533 outros trabalhadores com o novo coronavírus.

“Abrandar um confinamento sem os devidos preparativos é uma catástrofe à espera de acontecer. As empresas devem estar preparadas para aplicar medidas de distância social e de prevenção e controlo de infeções”, afirmou Adaora Okoli.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que entre 83 mil e 190 mil pessoas possam morrer devido à covid-19 e que até 44 milhões poderão ser infetadas em África, se as medidas para conter a pandemia falharem.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.