“Os números indicam que o que estamos a fazer funciona”, disse o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong, na conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia no continente africano.

Segundo John Nkengasong, mais de um milhão de pessoas já recuperaram da doença o que é “uma boa notícia para o continente”.

O continente africano regista pela segunda semana uma diminuição de novos contágios, com descidas notáveis na região central (menos 31% de novos casos), do norte (menos 26% de novos casos) e ocidental (menos 18% de novos casos).

Mas, apesar da descida de contaminações, países como a África do Sul, Etiópia, Marrocos, Líbia e Argélia registaram mais novos casos.

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse também que houve um aumento do número de testes realizados no continente, que subiu 6% em relação à semana anterior.