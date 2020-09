“Não faz sentido abrir escolas onde a prevalência da COVID-19 for elevada”, afirmou John Nkengasong, quando questionado durante a conferência de imprensa semanal do África CDC sobre a pandemia do novo coronavírus.

“Faz sentido abrir escolas onde a prevalência é inferior a 5%”, salientou o diretor do África CDC.

Para o diretor daquele centro de controlo, a abertura das escolas tem também de ser acompanhada com a aplicação de medidas de prevenção junto das comunidades escolares e com a capacidade de testagem.

“Mas, isso deve ser analisado por cada país do continente. Cada país deve pegar nas linhas de combate à pandemia e aplicá-las ao seu sistema de ensino”, acrescentou.

Nas declarações à imprensa, John Nkengasong disse que a testagem no continente melhorou significativamente, com cerca de 12 milhões de testes, o que representa um aumento de 6%.