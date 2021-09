De acordo com o boletim diário daquela entidade, na ilha de São Miguel todos os casos foram registados em contexto de transmissão comunitária, enquanto na ilha Terceira o caso existente resulta de uma análise positiva de um viajante, residente, com histórico de viagem ao exterior, tendo resultado uma nova cadeia de transmissão local primária.

Há cinco doentes internados, menos dois do que na terça-feira, estando três no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (um dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos), um no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, e um no Hospital da Horta.

A Autoridade Regional de Saúde aponta que, com o aparecimento de uma cadeia de transmissão local primária no concelho de Angra do Heroísmo, estão ativas no arquipélago nove cadeias: seis na Terceira, uma no Faial, uma no Pico e uma partilhada entre o Faial e o Pico.

Foram extintas 243 cadeias de transmissão desde o início da pandemia e encontram-se em vigilância ativa 195 pessoas, tendo recuperado da doença três pessoas, todas na freguesia de São Miguel, do concelho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

Neste momento, são 110 os casos ativos nos Açores, sendo 71 em São Miguel, 17 na Terceira, 15 no Faial e sete no Pico.

O boletim diário revela que desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.904 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.578 pessoas.

Faleceram 42 pessoas, saíram do arquipélago 94 e 80 apresentaram prova de cura anterior.

Até 20 de setembro, foram vacinadas nos Açores 172.284 pessoas com a primeira dose (72,8%) e 186.398 com vacinação completa (78,8 %), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.