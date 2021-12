Os casos, resultantes de 480 testes realizados, foram detetados nas ilhas de São Miguel (9) e Terceira (1).

Em São Miguel, quatro casos foram assinalados no concelho de Ponta Delgada, quatro no concelho da Ribeira Grande e um em Vila Franca do Campo.

Na Terceira, foi registado um caso positivo no concelho da Praia da Vitória.

Estão internados quatro doentes, dos quais três no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, tendo recuperado da infeção quatro pessoas.

A região soma assim 285 casos ativos, sendo 225 em São Miguel, 47 na Terceira, quatro no Faial, quatro no Pico, dois no Corvo, dois nas Flores e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia, os Açores contabilizam 10.404 casos de covid-19, 9.883 recuperados e 48 mortes.

De 31 de dezembro de 2020 até 07 de dezembro de 2021, foram vacinadas nos Açores 175.830 pessoas com a primeira dose (74,3%) e 197.309 com a vacinação completa (83,4 %), no âmbito do Plano Regional de Vacinação, sendo que já receberam o reforço da terceira dose 18.244 utentes.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.300.591 mortes em todo o mundo, entre mais de 269,02 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.658 pessoas e foram contabilizados 1.192.288 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.