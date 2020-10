Em nota, a autoridade indica que os três novos casos foram registados nas 1.213 análises realizadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da região.

Um dos casos detetados na ilha de São Miguel refere-se a uma mulher, de 45 anos de idade, residente na região, "contacto próximo de alto risco de dois casos positivos diagnosticados anteriormente, que se encontra em isolamento profilático desde que foi identificado como contacto próximo".

Os outros dois casos referem-se a dois homens, ambos de 26 anos, não residentes na região, "um proveniente de ligação aérea com o território português continental e outro de ligação aérea com o continente americano, tendo realizado teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 à chegada com resultado positivo".

Os casos apresentam situação clínica estável, "tendo já sido diligenciados, pela delegação de saúde concelhia, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos".

Foram registadas ainda três recuperações, também em São Miguel, elevando para 190 o número de casos recuperados na região.

Assim, até ao momento, foram detetados nos Açores 312 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 72 casos positivos ativos: 44 na ilha de São Miguel, 11 na ilha Terceira, cinco na ilha Graciosa, cinco na ilha do Pico, quatro na ilha do Faial, um na ilha de São Jorge e dois na ilha de Santa Maria.

Morreram até ao momento 16 pessoas com a doença nos Açores.