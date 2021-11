No boletim diário, a Autoridade de Saúde Regional especifica que em São Miguel foram diagnosticados 14 casos no concelho de Ponta Delgada, cinco na Ribeira Grande, dois na Lagoa e um no concelho da Povoação.

“A Graciosa registou quatro casos correspondentes ao concelho de Santa Cruz, a Terceira registou seis casos no concelho de Angra do Heroísmo e um no concelho da Praia da Vitória. e São Jorge registou dois casos no concelho de Velas”, adianta o boletim.

Os casos conhecidos nas últimas 24 horas são resultantes de 968 testes realizados, não havendo neste período registo de recuperações da doença.

“À data de hoje, há oito doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos”, salienta o documento.

O arquipélago tem presentemente 334 casos ativos do novo coronavírus, sendo 265 em São Miguel, 23 na Graciosa, 17 em São Jorge, 14 na Terceira, nove no Faial e seis no Pico.

De acordo com os dados hoje divulgados, 195.687 pessoas têm a vacinação completa, sendo que “8.174 utentes receberam o reforço da vacina (3.ª dose)”.

Desde que a pandemia começou, em março de 2020, os Açores contabilizam 9.911 casos de covid-19, tendo registado 47 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação difundida no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.310 pessoas e foram contabilizados 1.119.784 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.