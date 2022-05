Na atualização semanal da situação epidemiológica da região, a Autoridade de Saúde reporta um óbito associado à covid-19, na ilha Terceira, e 25 doentes internados nos três hospitais da região (nenhum em cuidados intensivos).

Em comparação com o relatório anterior, divulgado no dia 29 de abril, há mais quatro doentes internados, tendo ocorrido um aumento nos hospitais da Horta (mais três) e da Terceira (mais quatro), a par de uma redução no hospital de Ponta Delgada (menos três).

Entre 29 de abril e 05 de maio, foram detetados 3.150 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 nos Açores (mais 643 do que na semana anterior), resultantes de 8.422 análises (mais 1.360).

São Miguel foi a ilha que registou mais casos (1.254), seguindo-se Terceira (995), Pico (319), Faial (233), São Jorge (159), Santa Maria (66), Flores (63), Graciosa (45) e Corvo (16).

O boletim da Autoridade de Saúde Regional dá conta de 2.495 recuperações (menos 90 do que na semana anterior).

A região tem agora 2.909 casos ativos de infeção (1.229 em São Miguel, 909 na Terceira, 237 em São Jorge, 204 no Pico, 193 no Faial, 45 nas Flores, 43 na Graciosa, 35 em Santa Maria e 14 no Corvo), o que representa um aumento de 661 casos, em comparação com a semana anterior.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional já foram administradas nos Açores 553.518 doses da vacina contra a covid-19.

Têm vacinação primária completa na região 216.835 pessoas (91,7%) e já receberam a vacinação de reforço 123.636 pessoas (52,3%).

Das crianças entre os cinco e os 11 anos, há 6.962 (40,9%) com a primeira dose da vacina e 4.187 (24,6%) com vacinação completa.

Desde o início da pandemia, foram identificados nos Açores 84.527 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo ocorrido 81.157 recuperações e 109 óbitos.