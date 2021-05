Em São Miguel, foram diagnosticadas 12 infeções pelo SARS-CoV-2 na freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, uma na Lagoa, na freguesia do Rosário, e uma em Água de Alto, no concelho de Vila Franca do Campo.

Nas Flores, os dois casos detetados nas últimas 24 horas dizem respeito à cadeia de transmissão local ativa na ilha, e são os dois na Fazenda, concelho das Lajes.

Registam-se ainda 16 recuperações, todas em São Miguel, sendo duas na Lagoa, dez em Ponta Delgada e quatro na Ribeira Grande.

Continuam internadas nove pessoas, todas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, mas hoje há um paciente com covid-19 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

A região conta, assim, 185 casos positivos ativos de covid-19, sendo 172 em São Miguel, nove nas Flores, dois em Santa Maria e dois na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 5.042 casos positivos de covid-19 nos Açores.

Recuperaram da doença 4.704 pessoas, 31 morreram, saíram do arquipélago 79 e 43 apresentaram prova de cura anterior.

Os Açores têm, neste momento, uma cadeia ativa, nas Flores, e foram já extintas 201.

Entre 31 de dezembro de 2020 e 06 de maio deste ano, foram administradas 87.077 doses da vacina contra a covid-19.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.284.783 mortos no mundo, resultantes de mais de 157,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.991 pessoas dos 839.258 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.