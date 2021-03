Lisboa, 27 mar 2021 (Lusa)- O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 disse hoje que já foram vacinados 27 mil docentes e não docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo, de um total de 65 a 70 mil previstos para este fim-de-semana.

"Já vacinámos 27.000 pessoas desde manhã e isso é um indicador extraordinário do processo", afirmou esta tarde aos jornalistas Gouveia e Melo, acrescentando que as dificuldades que têm sido encontradas vão sendo corrigidas. Durante este fim-de-semana, deverão ser vacinados com a primeira dose da vacina "entre 65 e 70 mil professores, porque alguns já tiveram covid e não estão elegíveis ou por um ou outro motivo não quiseram ser vacinados, o que representa cerca de 1% a 2%", disse Gouveia e Melo, que falava à margem de uma visita ao Centro de Vacinação da Cidade Universitária, em Lisboa. O vice-almirante Gouveia e Melo, que esteve acompanhada pelo presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, estimou que o plano de vacinação para docentes e não docentes das escolas até ao ensino secundário deverá ficar concluído até abril, abrangendo cerca de 280 mil pessoas. Sobre o arranque deste processo de vacinação dirigido às escolas, o responsável disse que "na generalidade está a correr muito bem". No centro de vacinação da cidade universitária, deverão ser vacinados 5.500 docentes e não docentes que trabalham em Lisboa, durante este fim-de-semana, adiantou o presidente da câmara, Fernando Medina. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.768.431 mortos no mundo, resultantes de mais de 126 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 16.827 pessoas dos 820.042 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.