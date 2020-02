A Comissão está "pronta para iniciar um procedimento para compras em grupo", disse. "Já entrámos em contacto com empresas da UE para ver se elas podem fornecer mais" equipamentos.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

As conclusões finais, que listam compromissos gerais, enfatizam, em particular, a necessidade de "implementar planos e recursos específicos para fornecer os cuidados adequados (...) aos portadores suspeitos ou confirmados do COVID-2019, bem como para quaisquer medidas adicionais (permitindo) identificar contactos".

Essa referência a pessoas que estiveram em contacto com um viajante contaminado foi adicionada a pedido da Alemanha, apoiada pela Roménia, após intensas discussões. Embora reconheça ser impossível listar todas as pessoas com quem uma pessoa de regresso da China tenha estado em contacto, Vili Beros, o ministro da Saúde da Croácia, cujo país ocupa a presidência da UE, considerou um "compromisso satisfatório".

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, defendeu essa medida, argumentando que "medir a temperatura" dos passageiros não era suficiente. "Não se pode descartar que essa epidemia limitada regionalmente se torne uma pandemia global", disse, enquanto o seu colega checo Adam Vojtech não descartou a possibilidade de futuras restrições à liberdade de movimento no espaço Schengen.

A situação atual não exige isso, mas "se a epidemia piorar, novas ações serão tomadas", incluindo o possível encerramento de fronteiras, disse Beros.

O comissário de gestão de crises, Janez Lenarcic, que também participou na reunião, enfatizou que o número de casos de coronavírus na Europa "ainda é baixo". "O risco é baixo, mas existe e pode aumentar, por isso devemos estar preparados para esse tipo de cenário", ressaltou.

