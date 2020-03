O ministro afirmou que o encerramento dos centros de ensino afeta quase 35.000 alunos em Oise (ao norte de Paris) e 9.000 em Morbihan (oeste de França), as duas áreas mais afetadas no país.

Em Montreuil, nas proximidades de Paris, as autoridades também decidiram suspender as aulas de uma turma de 20 alunos por 14 dias depois de um estudante ser diagnosticado com o vírus.

O ministério da Saúde informou que a França tem 191 casos do novo coronavírus, com três mortes. As autoridades proibiram eventos em locais fechados com mais de 5.000 pessoas e cancelaram a meia maratona de Paris. Também suspenderam viagens escolares ao estrangeiro.