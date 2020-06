Questionado pelos jornalistas, à margem da inauguração da ampliação do polo da Meadela da União de Freguesias de Viana do Castelo, num investimento superior a 270 mil euros, José Maria Costa adiantou estar a "aguardar por uma reunião com a ministra da Saúde para definir as condições de construção da nova Unidade de Saúde Familiar (USF)".

"Vamos ver quais são as condicionantes técnicas e financeiras para a execução da obra. Se vai ser o município a construir o centro de saúde e depois a alugar - há situações dessas no país, como é o caso, por exemplo, de Sintra - ou então se será a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (USLAM) a avançar e a câmara municipal a comparticipar a obra", especificou o autarca socialista.

Prevista no plano de atividades e orçamento do município, "a construção do novo centro de saúde já foi aprovada pela ULSAM e tem concluído o estudo prévio, sendo que a autarquia já expropriou, por utilidade pública, o terreno necessário à construção, na Praça Minho-Lima, na Meadela".

"O nosso objetivo é que ainda este ano possamos assinar esse protocolo, por forma a podermos avançar com o projeto e com a construção do equipamento. As partes mais críticas do processo estão cumpridas. Já temos o terreno, a aprovação por parte das entidades locais de saúde da sua necessidade e urgência. Falta-nos só ultimar o protocolo técnico e financeiro para passarmos à elaboração do projeto de execução e a construção. Diria que estaremos em condições de iniciar a obra no primeiro trimestre do próximo ano", referiu.