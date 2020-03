O primeiro-ministro, António Costa, disse na terça-feira que seja qual for a posição que o CNSP tomar, “generalizar o encerramento das escolas” ou manter a opção de apenas encerrar aquelas onde “há focos de infeção e riscos de contaminação”, o executivo tomará “imediatamente” essa medida.

O funcionamento dos principais museus, e o seu possível encerramento, está também na agenda da reunião do Conselho.

“Adotaremos as medidas que os técnicos considerem ser justificado adotar. Não podemos ter cada um a sua opinião. Estamos a falar de uma matéria que não é de opção política. É uma questão em que os políticos devem agir em função da melhor informação técnica disponível”, disse Antonio Costa na terça-feira.

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) tornaram pública a posição de que irão aguardar e agir em conformidade com as decisões do CNSP sobre um eventual encerramento de estabelecimentos de ensino superior

A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou, em conferência de imprensa na terça-feira que a reunião do CNSP servirá também para avaliar a evolução epidemiológica das infeções com o novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

Antes da reunião do CNSP, Marta Temido será ouvida na comissão parlamentar de Saúde em audição regimental sobre Política Geral de Saúde.