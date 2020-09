Numa coluna publicada pela revista Science, o professor americano Ezekiel Emanuel e uma dezena de outros especialistas do Reino Unido, Canadá, Austrália, Noruega e Singapura, entre outros, acreditam que a ideia de dar a mesma proporção de vacinas para cada país é uma "falsa boa ideia ética", uma espécie de falácia, e sugere dar prioridade aos países onde a situação epidémica é mais grave.

Primeiro, "o número de mortes prematuras deve ser minimizado", afirmou à AFP Emanuel, diretor do departamento de ética médica da Universidade da Pensilvânia e ex-arquiteto da reforma da saúde do ex-presidente Barack Obama.

O grupo também refuta a outra proposta de que as doses da vacina devam ser distribuídas de acordo com o número de trabalhadores médicos ou idosos, o que automaticamente daria uma vantagem aos países desenvolvidos. "Adivinha quem tem muitos médicos e pessoas com mais de 65 anos? Países ricos", ressalta Emanuel.

O seu modelo, denominado "Modelo de Prioridade Justa", começa por calcular o número de anos de vida que se ganharia em um determinado país com a aplicação de um milhão de doses da vacina, por exemplo.

O Peru, onde a mortalidade é atualmente muito alta, mas também os Estados Unidos, onde a epidemia continua a matar mil pessoas todos os dias, provavelmente estariam no topo da lista. "Mas dar à Nova Zelândia um milhão de doses salvaria literalmente apenas uma ou duas pessoas, de modo que o país estaria no final da lista de prioridades".

As enfermeiras são prioridade?

O grupo diverge do argumento de que essa política equivaleria a uma recompensa pela má administração da pandemia que, como nos Estados Unidos, não conteve o vírus por incompetência entre outras causas.

"Não se pode castigar os americanos porque Donald Trump não consegue gerir essa pandemia", responde o professor Emanuel.