Vários membros da equipa de campanha republicana testaram positivo para COVID-19 antes e depois do comício de Tulsa, assim como vários agentes dos Serviços Secretos, responsáveis pela segurança do presidente no estádio.

Milhares de pessoas também tinham participado das celebrações do "Juneteenth" em Tulsa no dia anterior, data da libertação dos últimos escravos no Texas em 1865.

Ao contrário do comício de Trump, quase todos os participantes dessa celebração ao ar livre usavam máscaras e mantinham a distância social necessária, afirmou um jornalista da AFP.