Campanha Gillette

Sob o mote “Com ou Sem Barba, Podes Ajudar”, a Gillette e a King C Gillette, juntam-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) para dar as mãos a uma nova iniciativa, com o objetivo de apoiar e consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce do Cancro da Próstata.

A partir de hoje até ao próximo dia 22 de Novembro, na compra de um produto da marca Gillette ou King C Gillette (excluindo lâminas descartáveis), cada consumidor está a contribuir com um minuto de investigação através de uma bolsa de investigação para o Cancro da Próstata.

O cancro da próstata, é em Portugal, o cancro mais proeminente e frequente no homem, só em 2020 estima-se que no nosso país houve cerca de 6.759 novos casos. Por isso mesmo, o investimento numa investigação constante, numa área de intervenção tão importante como o cancro da próstata é, inquestionavelmente, necessária e urgente.

De acordo com Francisco Reis, da Gillette e King C Gillette em Portugal, “é um orgulho para a Gillette e King C Gillette poderem associar-se a causas tão importantes e que contribuem para o awareness de uma doença que afeta tantos homens em Portugal

"Esta missão depende muito da sensibilização dos portugueses para a causa, do diagnóstico precoce e de um trabalho contínuo de investigação. É nesse sentido que damos a mão à Liga Portuguesa Contra o Cancro nesta luta que é de todos os homens", acrescenta.

De acordo com o professor Vítor Rodrigues, presidente da direcção da LPCC, o diagnóstico precoce, juntamento com o tratamento de qualidade e atempado, tem sido fundamental no aumento da sobrevida e da qualidade de vida e na diminuição da mortalidade que se tem verificado ao longo dos anos. A investigação científica, fundamental, translacional, epidemiológica e clínica, permitem o potenciar da eficiência do diagnóstico e do tratamento. A literacia em saúde e a consciencialização da sociedade serão potenciadores do sucesso cada vez maior das intervenções em saúde”.

A campanha vai estar presente em meios televisivos, digitais e pontos de venda da marca e conta com a participação do embaixador da marca, Ricardo Quaresma.