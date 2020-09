Do total de casos do país, 103.525 pessoas continuam doentes, ou 13,79%, enquanto 621.521 infetados já se recuperaram, ou seja, 82,81%, indicaram as autoridades colombianas na sexta-feira.

O boletim diário mostrou uma melhoria da situação na costa atlântica, que foi um dos principais focos da pandemia, com os departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba e La Guajira a registar menos de 100 casos positivos por dia.

O número mais elevado de infeções continua a registar-se em Bogotá, onde se encontram 248.694 pessoas com covid-19 e onde residiam 36 dos 188 mortos das últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 946.727 mortos e mais de 30,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.