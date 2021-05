O livro, provisoriamente intitulado "Moonshot: A Maratona de Nove Meses Para tornar Possível o Impossível" (Moonshot: Inside Pfizer’s Nine-Month Race to Make the Impossible Possible), foi já comprado por nove países – e em Portugal será publicado pela Lua de Papel, uma chancela do grupo Leya.

Dr. Albert Bourla, o CEO da Pfizer, vai relatar em exclusivo todos os principais acontecimentos que tornaram possível criar em nove meses uma vacina – quando habitualmente esse processo leva anos – e sem recurso a apoios estatais (uma vez que a empresa recusou os subsídios propostos pela administração Trump ao abrigo da operação Warp Speed).

“Vou partilhar a história do nosso feito — os desafios que enfrentámos, as lições que aprendemos, e os valores pelos quais nos regemos e que nos permitiram tornar a vacina possível — na esperança de que esta história inspire e ajude a concretizar os feitos dos leitores, quaisquer que eles sejam,” afirmou o Dr. Bourla, de 59 anos, num comunicado.

Embora não tenham sido revelados os valores envolvidos na venda do livro, o CEO da Pfizer já revelou que irá doar os seus royalties à caridade.

Nascido na Grécia, e descendente de sobreviventes do Holocausto, Bourla formou-se em Medicina Veterinária. Começou a trabalhar na Pfizer em 1993 e foi nomeado CEO em 2018.

Em dezembro do ano passado, pouco depois de conhecidos os resultados da eleição norte-americana, a Pfizer tornou-se a primeira empresa norte-americana a ver a vacina autorizada pela FDA (Federal Drug Administration, a entidade reguladora dos EUA).

A história por dentro

O livro narra as circunstâncias extraordinárias em que a vacina foi criada, numa altura em que os cientistas da Pfizer, condicionados pela pandemia, criaram, testaram e produziram uma vacina segura e eficaz.

Dr. Bourla foca-se nas dificuldades criadas por um cenário de crise social e política, e revela as suas dúvidas e falhanços ao longo do processo, assim como as arriscadas decisões que foi obrigado a tomar.