Já na urgência de Caldas da Rainha, cujas obras de remodelação estão em curso, o CHO pretende avançar este ano com a criação de uma Unidade de Cuidados Intermédios.

O CHO serve uma população de cerca de 300 mil habitantes dos concelhos das Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro).