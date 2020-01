Segundo a informação hoje prestada, desde o dia 04 de novembro de 2019 foram realizados 318 exames laboratoriais, sendo que 60 deram positivo para gripe.

"Este ano e até agora, o número é menor, o que pode significar que o pico da gripe ainda não está aí. Nós é que estamos já com alguma antecedência a precaver-nos para essa situação", explicou João Casteleiro, presidente daquela unidade de saúde, que abrange os concelhos da Covilhã, Fundão e Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

Casteleiro adiantou que, ao dia de hoje, registam-se cinco internamentos por gripe, com todos os doentes clinicamente estáveis.

Em conferência de imprensa realizada com o objetivo de deixar algumas recomendações aos utentes, João Casteleiro adiantou que os utentes internados até agora estão "clinicamente estáveis" e que os casos confirmados de gripe sazonal são principalmente do "tipo B", havendo também algumas situações de "gripe A".

João Casteleiro explicou ainda que o plano de contingência de inverno foi acionado no dia 03 de janeiro com o objetivo de criar melhores condições de resposta para os utentes e para ajudar a minimizar os impactos do vírus.

A iniciativa levou já ao reforço da equipa da Urgência, designadamente com um médico do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) da Cova da Beira.

O número de camas destinadas aos doentes com infeções respiratórias também aumentou e, no serviço de Urgência, os doentes com sintomas de gripe são separados dos restantes, de modo a evitar o contágio.

Atualmente na "fase um", o plano de contingência para a gripe contempla outras fases, que preveem o alargamento das medidas e até a possibilidade de se adiarem consultas não urgentes ou cirurgias programadas - o que se acontecerá em caso de necessidade, sublinhou Ricardo Costa, diretor do Serviço de Urgência.