Paços de Ferreira lançou concurso para a Requalificação do Centro de Saúde de Freamunde, no valor de 489 mil euros, mais IVA, que contemplará melhores condições de mobilidade e conforto, disse hoje à Lusa fonte do município.

Os trabalhos, a executar pela autarquia, incluirão a colocação de um elevador, a remodelação interna do edifício, a aplicação de novo revestimento exterior, a substituição de caixilharias e trabalhos na cobertura, entre outras melhorias. Refere aquela autarquia do distrito do Porto que se pretende, com a remodelação, proporcionar melhores condições aos utentes e aos profissionais de saúde. O prazo de execução da empreitada é de 10 meses, contados a partir da respetiva adjudicação, de acordo com a publicação de quinta-feira em Diário da República. Freamunde é a segunda cidade do concelho de Paços de Ferreira e um polo de elevada densidade populacional.