“Se é entregue com a torneira em condições e ela depois parte, a câmara vai fazer a manutenção, mas eu não posso fazer a manutenção de um telhado que mete água por todo o lado, só tenho uma hipótese que é substituir o telhado, mas isso não é manutenção”, reforçou.

O diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Dão-Lafões, António Cabrita Grade, explicou à agência Lusa que “o estado de degradação não corresponde a isso” e que “o quadro não é pesado, mas tem, de facto, problemas”.

“Numa situação de negociação, cada um de nós tentará defender os nossos posicionamentos particulares, entendo isso, mas o edifício não está assim a cair, tem sim algumas inconformidades e algumas insuficiências por falta de manutenção”, considerou.

António Cabrita Grade contou ainda à agência Lusa que “houve um período de intervenção no edifício” apesar de reconhecer que “não foi tanto como desejado” e que “nos últimos oito anos não foi feita nenhuma”, até tendo em conta o período de “recessão económica”.

No seu entender, “as incapacidades” atuais do edifício do centro de saúde passam pela “necessidade de algumas retocagens, pinturas internas e algumas infiltrações que também acontecem em obras novas”.

“Durante este ano e nos próximos anos, com a transferência de competências para as câmaras, a situação será regularizada. Foi-nos apresentado um orçamento despropositado e estamos a fazer a manutenção com os meios que temos, desde que nos seja comunicada a situação”, explicou António Cabrita Grade.