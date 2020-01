Numa segunda fase, foram administradas células estaminais através de injeções subcutâneas, o que reduziu as feridas abertas para apenas um sétimo. Em conjunto com outras estratégias para promover o encerramento das feridas, observou-se, dois meses após o segundo tratamento com células estaminas, que mais de 97% das feridas estavam já fechadas, tendo sido realizado um último enxerto de pele para finalmente fechar as restantes.

Praticamente dois anos após o incidente e quatro meses e meio após o primeiro tratamento com células estaminais, o doente teve alta, com todas as feridas completamente fechadas. Seis anos depois, o doente encontrava-se de boa saúde, tendo-se observado que as zonas tratadas com células estaminais tinham cicatrizado bem.

Segundo Bruna Moreira, investigadora da Crioestaminal, "a utilização de células estaminais para tratar queimaduras graves constitui ainda um desafio e uma área de intensa investigação científica. Este tratamento experimental foi realizado no Canadá e demonstra como a utilização de células do cordão umbilical pode ser importante em casos mais complicados, levando a um desfecho positivo para o doente".

Atualmente, as células estaminais mesenquimais do cordão umbilical estão a ser estudadas para potencial utilização terapêutica em queimaduras graves. Para além de serem obtidas de forma simples e não invasiva, estas células são facilmente mantidas em cultura em laboratório e, uma vez administradas, têm a capacidade de migrar para o local da lesão, fornecendo suporte às células estaminais existentes no organismo. São, ainda, capazes de regular o sistema imunitário, controlar infeções microbianas e melhorar o processo de cicatrização. Os ensaios clínicos realizados até ao momento atestam a segurança da utilização destas células, sem ocorrência de efeitos adversos a longo-prazo.