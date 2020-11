“Apenas está encerrada a unidade funcional de Gastroenterologia, as consultas externas estão em funcionamento”, disse.

O gabinete de comunicação da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) explica, em comunicado, que o serviço de saúde ocupacional está a proceder, em conjunto com os serviços afetados e com a unidade de saúde pública, à investigação epidemiológica e à realização de testes de rastreio “sempre que necessário” aos colaboradores e utentes.

De acordo com o relatório publicado esta manhã pela ULSNA na sua página na Internet, o distrito de Portalegre registava 309 casos ativos, sendo a lista liderada pelo concelho de Portalegre, com 114 casos. Seguem-se Elvas, com 51 casos ativos, Ponte de Sor (31), Campo Maior (29), Arronches (22) e Monforte (18).

O concelho do Crato apresenta nove casos ativos, Sousel e Gavião sete cada, Alter do Chão e Marvão cinco cada, Nisa quatro, e Fronteira e Avis três casos cada.

O concelho de Castelo de Vide não apresenta hoje qualquer caso ativo.

No mesmo relatório, a ULSNA indica que foram feitos até hoje 22.822 testes de diagnóstico no distrito de Portalegre e que desde o começo da pandemia há registo de dois óbitos associados à covid-19.

Portugal contabiliza pelo menos 3.103 mortos associados à covid-19 em 192.172 casos confirmados de infeção, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), de quarta-feira.