A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) está a promover a iniciativa formativa Day at the Cath Lab (D@CL), sobre o tema “Biópsia Endomiocárdica Percutânea do Ventrículo Esquerdo”, que se vai realizar no dia 27 de janeiro, no Hospital de Santa Maria, do Centro Hospitalar Lisboa Norte. O objetivo é debater e partilhar conhecimentos sobre a temática, uma vez que se trata de uma técnica que permite melhorar os resultados das intervenções.

De acordo com Miguel Nobre Menezes, cardiologista responsável pelo programa desta edição do D@CL, “espera-se que os cardiologistas de intervenção se sintam mais confortáveis para começar a implementar esta técnica e que desfrutem de um dia de partilha de experiências entre colegas de vários centros”.

E acrescenta: “A experiência com biópsia endomiocárdica transradial ventricular esquerda em Portugal é limitada. Temos recebido referenciações de todos os pontos do país. Seria ideal implementar a técnica em mais centros, uma vez que o seu uso em Portugal continua a ser ainda pouco frequente. Acreditamos, assim, que esta é uma oportunidade única para abordar um tema inovador e útil”.

Carlos Braga, cardiologista de intervenção e responsável pela iniciativa D@CL, da APIC, explica: “Com este D@CL pretende-se chamar a atenção para a atualidade e a complexidade técnica dos casos que requerem biópsia endomiocárdica percutânea e promover a atividade formativa para os cardiologistas de intervenção com interesse na área”.

De acordo com o responsável pela iniciativa, “o D@CL é uma iniciativa que também permite aos cardiologistas de intervenção conhecerem o dia a dia de uma Unidade de Cardiologia do país, num ambiente informal, hands on e de proximidade.”