A decisão foi tomada depois de “o departamento de saúde pública do condado de Riverside ter declarado uma emergência de saúde pública (…), após um caso confirmado (…) a nível local”, indicou, no domingo, em comunicado.

A organização do torneio de ténis, um dos maiores dos circuitos mundias masculino e feminino, afirmou ter seguido “os conselhos dos profissionais de saúde, do Centro de Controlo de Doenças e do estado da Califórnia”.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

