Guest está a trabalhar com a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM) e com a Universidade de Durham no nordeste da Inglaterra. Esta é a mesma equipa que colaborou, recentemente, para mostrar que os cães podem ser treinados para detetar a malária.

O chefe do Departamento de Controlo de Doenças da LSHTM, James Logan, afirma que aquele projeto demonstrou que os cães podem identificar odores de humanos com "uma precisão extremamente alta". O cientista considera que há "uma probabilidade muito alta" de que sejam capazes de detetar a COVID-19 de forma semelhante e, potencialmente, "revolucionar a nossa resposta" à doença.

A equipa tem como objetivo treinar os animais por um período de seis semanas para ajudar a proporcionar a ferramenta de "diagnóstico rápido e não-invasivo".

Os cães também podem detetar mudanças subtis na temperatura da pele, o que os torna potencialmente úteis para determinar se uma pessoa está com febre.

A Medical Detection Dogs também entrou em contacto com o governo britânico para explicar como estes animais podem ser valiosos aliados no combate à pandemia. Se tiverem sucesso, estes dispositivos de deteção com quatro patas podem ser implantados nos aeroportos para identificar os portadores do vírus, destaca Steve Lindsay, da Universidade de Durham.

"Isso ajudaria a evitar que a doença reapareça depois de o surto atual ser controlado", acrescenta.