O novo menu de brunch do Sheraton Cascais Resort assenta num conceito de partilha e, para além das opções típicas de pequeno-almoço, que incluem diferentes opções de padaria e pastelaria, ovos bennedict, ovos mexidos com bacon, tostas de acacate com salmão fumado, iogurte com granola e fruta, conta agora com novos pratos principais.

As tábuas de partilha do menu de inverno vão incluir duas novidades no que diz respeito aos pratos principais. Aos sábados será servida uma fresquíssima Corvina braseada com molho de champanhe e Cachaço de porco assado a antiga, como opção de carne. Aos domingos, as propostas do chefe recaem num suculento Lombo de salmão corado, com molho de aneto e mostarda e ainda um Supremo de frango recheado com espinafres e alheira e molho de shimeji.

Esta proposta gastronómica de fim de semana não inclui bebidas, contará sempre com uma uma opção vegetariana, pratos dedicados aos mais novos e termina com uma tábua para partilha com sobremesas, que inclui: mini pastéis de nata, mousse de chocolate, arroz doce e espetadas de fruta com chocolate quente.

O menu de brunch é servido aos sábados e domingos, em dois horários: entre as 11h30 e as 13h30 e das 13h30 às 15h30. A proposta está disponível por 29 euros para os adultos e por 14,50 euros para crianças com idades compreendidas entre os quatro e os 12 anos, inclusive. As crianças até aos quatro anos não pagam.

As reservas para o Brunch de Inverno do Sheraton Cascais Resort podem ser feitas através do site, do e-mail concierge@sheratoncascais.com, ou por telefone: 214 829 100.