“Considerando a incapacidade do regime ditatorial venezuelano de responder à epidemia do Covid-19, o Governo brasileiro adotará medidas restritivas na fronteira com a Venezuela, de modo a garantir a segurança e a saúde do nosso povo, em especial da região Norte do país”, escreveu Bolsonaro na rede social Twitter.

O Governo brasileiro publicou nesta quarta-feira um decreto no Diário Oficial da União que restringe por 15 dias a entrada de venezuelanos no país na fronteira localizada no estado de Roraima, no norte do país, mas manteve autorização para circulação de mercadorias.

O Brasil mantém abertas suas fronteiras com outros países da América do Sul, não impondo restrições para entrada e saída de pessoas de seu território.

O Governo venezuelano elevou para 36 o número de casos confirmados de Covid-19 no país, na terça-feira, dia em que foi anunciada a restrição de todos os voos nacionais e internacionais.

No mesmo dia, o mandatário brasileiro voltou a dizer que “não pode haver histeria” em relação ao novo coronavírus.

“Não pode haver histeria, é isso o que sempre preguei. Se for para a histeria, fica todo mundo maluco. As consequências serão as piores possíveis. Em alguns países já têm saques acontecendo, isso pode vir para o Brasil”, frisou Bolsonaro.