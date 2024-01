Quarenta e oito daqueles foram adotados, adiantou a Câmara de Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

De acordo com a autarquia, no período de mais de um ano foram identificadas 42 colónias, “mas existem mais colónias sinalizadas que serão em breve também intervencionadas”.

No âmbito do programa, as famílias carenciadas podem inscrever-se no Gabinete de Ação Social da Câmara de Belmonte para pedirem assistência para a esterilização dos seus animais de companhia.

“Reunidas as condições de elegibilidade para os apoios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o município de Belmonte obteve parecer favorável e já se encontra contratualizado o Apoio à Esterilização de Cães e Gatos de Companhia e o apoio à identificação eletrónica e registo de animais de companhia”, adiantou a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

A Câmara alertou para a importância do controlo das colónias de gatos e para a necessidade da limpeza e manutenção da higiene dos locais, “para evitar insalubridade e desavenças entre moradores”.